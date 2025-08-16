Conheça a pomada de latinha que saiu de farmácia centenária de Joinville e conquistou o Brasil A pomada Minancora mantém sua fórmula original e continua sendo referência no cuidado da pele, mais de 100 anos após sua criação ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 19h18 ) twitter

Difícil encontrar alguém que nunca tenha usado, ou pelo menos ouvido falar, da Pomada Minancora. Com mais de 100 anos, o produto que nasceu em Joinville se tornou presença quase obrigatória nos lares brasileiros, famoso por suas “mil e uma utilidades” e embalado em uma latinha que, depois de vazia, sempre ganhava nova função como porta-treco.

Para saber mais sobre a história e o impacto da Pomada Minancora, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

