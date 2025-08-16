Conheça a pomada de latinha que saiu de farmácia centenária de Joinville e conquistou o Brasil
A pomada Minancora mantém sua fórmula original e continua sendo referência no cuidado da pele, mais de 100 anos após sua criação
Difícil encontrar alguém que nunca tenha usado, ou pelo menos ouvido falar, da Pomada Minancora. Com mais de 100 anos, o produto que nasceu em Joinville se tornou presença quase obrigatória nos lares brasileiros, famoso por suas “mil e uma utilidades” e embalado em uma latinha que, depois de vazia, sempre ganhava nova função como porta-treco.
