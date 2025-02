Conheça as políticas para incentivar o uso de veículos pesados movidos a gás natural O gás natural veicular emite menos poluentes e melhora a qualidade do ar, além de proporcionar maior economia por quilômetro rodado... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h27 ) twitter

Logistics themed photograph of a long vehicle tank trailer on a highway

A demanda por gás natural veicular (GNV) traz benefícios ambientais e é impulsionada pela busca por alternativas mais sustentáveis e econômicas no transporte. Desde 1 de fevereiro, o preço do gás natural destinado às distribuidoras teve uma redução média de 1%, refletindo uma queda total de até 23% desde dezembro de 2022, segundo a Agência Brasil.

Para saber mais sobre as políticas e incentivos que estão moldando o futuro do transporte sustentável, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

