Conheça as sete lagoas de Balneário Rincão neste verão Balneário Rincão é um destino diversificado com praias, lagoas e melhorias estruturais que prometem encantar visitantes na próxima... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h27 )

Balneário Rincão, no sul de Santa Catarina, é conhecido pela sua extensa orla de 14 km, mas guarda um segredo que o torna ainda mais especial: suas sete lagoas. Além de atrair turistas para a praia, o município está investindo em infraestrutura e melhorias em seus pontos turísticos, consolidando-se como um destino diversificado para quem busca experiências únicas no litoral.

