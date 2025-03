Conheça dois destinos turísticos bate e volta com calmaria do interior de São Paulo Cidades próximas da capital São Paulo entregam paz e calmaria para turistas que desejam viagens para o interior do estado ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h06 ) twitter

A capital de São Paulo é conhecida pelo ritmo acelerado e grande população, mas destinos turísticos a menos de duas horas de distância podem entregar relaxamento e paz na natureza. Socorro (SP) e Monte Alegre do Sul (SP) têm cenários que contrastam com a correria com os grandes centros de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esses destinos incríveis!

