Conheça embarcação de quase R$ 2 milhões que atuará no patrulhamento ambiental em SC Com 9,78 metros de comprimento, a lancha foi projetada com a expertise dos policiais ambientais do estado e ajudará fiscalizações em...

ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share