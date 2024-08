Conheça José Paulo Ferrarezi: O Candidato do MDB em Criciúma José Paulo Ferrarezi é o candidato do MDB à Prefeitura de Criciúma. Ele concorre ao lado de outros cinco postulantes ao cargo. José... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 19h41 (Atualizado em 20/08/2024 - 19h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

José Paulo Ferrarezi é o candidato do MDB à Prefeitura de Criciúma. Ele concorre ao lado de outros cinco postulantes ao cargo. José Paulo Ferrarezi foi oficializado no dia 3 de agosto, e a votação do primeiro turno está marcada para 6 de outubro, das 8h às 17h, considerando o horário de Brasília.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Empresário é preso após filha denunciar agressão que causou corte no supercílio em SC

• Eleições 2024: quem é José Paulo Ferrarezi, candidato do MDB à Prefeitura de Criciúma

• Caminhão esconde 1,8 mil vinhos contrabandeados em SC