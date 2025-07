Conheça o carro que venceu disputa e será a nova atração da Oktoberfest Blumenau Decisão foi divulgada pela Prefeitura de Blumenau nesta quinta-feira (10) ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 06h57 ) twitter

O grupo Kochkäsewagen venceu a disputa e foi escolhido como o novo integrante dos desfiles da Oktoberfest Blumenau pelas próximas cinco edições do evento. A decisão foi divulgada pela Prefeitura de Blumenau nesta quinta-feira (10). Caso a montagem do carro seja concluída dentro do cronograma, a estreia está prevista já para a edição deste ano do evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades da Oktoberfest Blumenau!

