Conheça o elenco do Figueirense para a disputa da Copa SC 2025 Elenco do Figueirense para a disputa da Copa SC é curto, mas há chance de jovens da base serem aproveitados assim que o treinador for... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 19h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h37 )

A Copa SC é a realidade do Figueirense até o fim do ano, já que a expectativa gerada na Série C do Brasileiro ficou longe de ser a ideal. Ainda sem treinador desde a saída de Elio Sizenando, é certo que o time terá o quarto profissional na beira do campo só nesta temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o elenco do Figueirense!

