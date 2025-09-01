Conheça o espetáculo da pesca com botos, tradição secular que ainda fascina SC
Patrimônio vivo em Laguna, manifestação cultural movimenta a economia local e une saber humano e inteligência animal
A tradição que faz de Laguna a “Capital Nacional dos Botos Pescadores” segue resistindo ao tempo. A pesca com botos, registrada como patrimônio cultural, é mais do que uma atividade econômica: é um ritual de parceria entre pescador e animal que atravessa gerações. No auge da safra da tainha, o espetáculo chama a atenção de moradores, turistas e pesquisadores.
A tradição que faz de Laguna a “Capital Nacional dos Botos Pescadores” segue resistindo ao tempo. A pesca com botos, registrada como patrimônio cultural, é mais do que uma atividade econômica: é um ritual de parceria entre pescador e animal que atravessa gerações. No auge da safra da tainha, o espetáculo chama a atenção de moradores, turistas e pesquisadores.
Para saber mais sobre essa fascinante tradição e os desafios que enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa fascinante tradição e os desafios que enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: