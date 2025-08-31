Conheça o paraíso catarinense descoberto por sufistas e hippies nos anos 70 Praia do Rosa, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina, possui dois quilômetros de extensão e atrativos para quem busca sossego e contato... ND Mais|Do R7 31/08/2025 - 20h59 (Atualizado em 31/08/2025 - 20h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com apenas dois quilômetros de extensão, a Praia do Rosa, em Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina, é considerada um verdadeiro paraíso catarinense. O destino, que é cercado por morros verdes e lagoas, possui o cenário perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esse destino incrível!

Leia Mais em ND Mais:

Ilhas de Dubai em SC? Píer de Itapema estreia técnica única na América Latina

Blumenau supera próprio recorde e serve nova maior cuca do Brasil: ‘É muito orgulho’

FOTOS: Cidade de SC que ‘encolheu’ com fuga de moradores tem a 3º pior renda do estado