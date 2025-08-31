Conheça o paraíso catarinense descoberto por sufistas e hippies nos anos 70
Praia do Rosa, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina, possui dois quilômetros de extensão e atrativos para quem busca sossego e contato...
Com apenas dois quilômetros de extensão, a Praia do Rosa, em Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina, é considerada um verdadeiro paraíso catarinense. O destino, que é cercado por morros verdes e lagoas, possui o cenário perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.
Com apenas dois quilômetros de extensão, a Praia do Rosa, em Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina, é considerada um verdadeiro paraíso catarinense. O destino, que é cercado por morros verdes e lagoas, possui o cenário perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esse destino incrível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esse destino incrível!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: