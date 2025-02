Conheça os 4 filmes indicados ao Oscar que estão em exibição no Paradigma Cine Arte Confira os horários da programação dos filmes em cartaz entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro. Assinantes do Clube ND têm 50% de desconto... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 21h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agora, os amantes da sétima arte podem assistir a 4 dos filmes indicados ao Oscar 2025 com desconto. Afinal, assinantes do Clube ND têm 50% de desconto no Paradigma Cine Arte. Lembrando que a 97ª cerimônia de premiação do Oscar 2025 será no dia 2 de março, domingo de Carnaval, a partir das 21h, no horário de Brasília. A entrega dos Academy Awards ocorrerá no Dolby Theatre, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba quais são os 4 filmes em cartaz no Paradigma Cine Arte e seus horários!

Leia Mais em ND Mais:

Idoso morre durante travessia de ferry boat entre Vila da Glória e Joinville

Homem é encontrado carbonizado dentro de carro incendiado em SC

Ramon Abatti Abel apita decisão da Supercopa do Brasil 2025