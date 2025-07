Conheça os 5 carros temáticos que disputam vaga para desfiles da Oktoberfest Blumenau 2025 Nova atração está em fase de julgamento; critérios de avaliação incluem criatividade e coerência ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A nova atração para os desfiles da Oktoberfest Blumenau 2025 está em fase de julgamento. Segundo o Parque Vila Germânica, cinco finalistas disputam a vaga que garante participação no evento pelos próximos cinco anos. Esta segunda-feira (30) marca o início da contagem regressiva de 100 dias para o evento mais esperado do ano em Blumenau e região. Os critérios de avaliação incluem viabilidade técnica da proposta, adequação ao tema, criatividade, estética do traje, clareza e objetividade do projeto, originalidade, inovação e coerência entre todos os elementos apresentados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo sobre a Oktoberfest Blumenau!

Leia Mais em ND Mais:

Grávida e morta na frente da filha de 7 meses: suspeito de assassinato brutal vai a júri em SC

Festa das Tradições Brasileiras celebra Norte e Nordeste em Itajaí com entrada solidária

Mostra de cinema local acontece em Joinville com programação gratuita