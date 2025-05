Conheça os municípios de Santa Catarina que produzem carvão mineral Indústria carbonífera é um dos motores da economia no Sul do estado ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 20h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 20h55 ) twitter

A indústria carbonífera é um dos motores do desenvolvimento econômico para os municípios de Santa Catarina que produzem carvão ou utilizam esse recurso natural. É no Sul onde a cadeia produtiva está estabelecida, desde a extração, o transporte feito pela FTC (Ferrovia Tereza Cristina) e o uso para a produção de energia.

Para saber mais sobre a importância do carvão mineral na economia catarinense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

