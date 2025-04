Conheça os truques que Scott, o cão ‘skatista’, aprendeu com a Guarda Municipal de Joinville Cão, resgatado de situação de maus-tratos, é considerado o “guarda exemplar” da corporação do Norte catarinense ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 05h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 05h06 ) twitter

O K9 Scott é famoso em Joinville, no Norte catarinense, por seus truques com o skate e outros apetrechos. O cão, que foi vítima de maus-tratos, vive na sede da Guarda Municipal. Ele é o centro de ações educativas e de aproximação com crianças em escolas da cidade.

