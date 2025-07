Conhece? Novo reforço do Figueirense treina com o elenco e tem data para ser apresentado Atacante Hyuri é o novo reforço do Figueirense para a disputa da Série C e será apresentado nesta sexta-feira ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h18 ) twitter

O atacante Hyuri, ex-Volta Redonda, já está treinando com o elenco do Figueirense no CFT do Cambirela. O jogador de 33 anos participou das atividades de quarta-feira e será apresentado nesta sexta à tarde, antes da coletiva de imprensa com o técnico Pintado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Figueirense!

