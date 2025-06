‘Conquistei com meu trabalho’, diz ex-deputado condenado por desvio de R$ 330 mil em Joinville O ex-político e sua família foram condenados pelo envolvimento em um esquema que consistia na falsificação de negociações de compra... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 05h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 05h55 ) twitter

João de Oliveira Rosa, ex-deputado condenado por improbidade administrativa, que resultaram no desvio de R$ 330 mil dos cofres públicos há 24 anos em Joinville, se manifestou através de sua defesa. Segundo ele, todo patrimônio que possui foi conquistado por meios próprios.

Para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

