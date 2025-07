Conselho LGBTQIAPN+ em Criciúma entra em pauta para combater preconceito e desigualdade Vereadora apresentou requerimento para criação da entidade; medida pode reduzir violência, vulnerabilidade e abrir oportunidades para... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 00h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h57 ) twitter

Criciúma iniciou a discussão para a criação de um Conselho Municipal de Direitos LGBTQIAPN+. A proposta é da vereadora Giovana Mondardo (PCdoB), que espera garantir, com a medida, a superação de desigualdades sociais, o combate ao preconceito e o acesso aos “direitos básicos de vida” de pessoas ligadas à comunidade LGBTQIAPN+.

