Conselho Tutelar vira alvo do MP em cidade de SC

O Ministério Público de Santa Catarina recomendou que o município de Piratuba, no Oeste de Santa Catarina, adote medidas urgentes para melhorar a infraestrutura e as condições de funcionamento do Conselho Tutelar da cidade.

Saiba mais sobre as recomendações e as possíveis consequências para o município consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

