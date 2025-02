Conserto no trecho com cratera no Caminho dos Açores, em Florianópolis, vai demorar mais A necessidade, nesse ponto, é calcular o tamanho da galeria - tubulação de drenagem, com diâmetros maiores - e se há outra disponível... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 20/01/2025 - 20h46 ) twitter

Interino Nícolas Horácio* O aposentado Edmilson Antônio Dias, 74 anos, que teve o carro “engolido” por uma cratera no caminho dos Açores, entre Cacupé e a SC-401, em Florianópolis, não tinha seguro do veículo e, além do susto, lamenta a perda total.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante e os próximos passos para a recuperação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

