Consignado CLT com garantia do FGTS: como funcionam as parcelas e quais as regras para pagar? "Crédito do Trabalhador" permite que empregados com carteira assinada busquem melhores condições; especialistas explicam como usar... ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h46 )

Disponível desde a última sexta-feira (21), o crédito consignado CLT opera no Brasil, com juros mais baixos e com garantia do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para quitar débitos. Ao ND Mais, especialistas explicaram as regras para o uso do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o pagamento do empréstimo.

Saiba mais sobre como essa nova modalidade pode beneficiar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

