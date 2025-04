Consignado CLT: empréstimo está disponível nos aplicativos dos bancos a partir desta sexta Estimativa é que mais de 80 instituições estejam habilitadas a oferecer a modalidade pelos seus sites; usuários que possuem consignado... ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 23h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h00 ) twitter

Trabalhadores com carteira assinada podem contratar o empréstimo consignado diretamente pelos canais eletrônicos de bancos a partir desta sexta-feira (25). Até então, o consignado CLT estava disponível somente pela Carteira de Trabalho Digital. A estimativa é que mais de 80 instituições estejam habilitadas a oferecer a modalidade pela internet. Quem já possui um consignado ativo também poderá migrar para o novo serviço.

