Consignado CLT: portabilidade do crédito está disponível a partir desta sexta; veja como fazer Serviço permite a transferências de créditos antigos em instituições financeiras para o Crédito do Trabalhador; programa oferece menores... ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 21h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h43 )

Trabalhadores com crédito consignado antigo ou crédito direto ao consumidor podem migrar suas dívidas para o Crédito do Trabalhador a partir desta sexta-feira (16). O consignado CLT fornece crédito com taxas de juros mais baixas.

Saiba mais sobre como essa nova opção pode beneficiar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

