‘Consternados com o acidente’: Jorginho Mello lamenta mortes em queda de balão em SC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), lamentou o acidente que aconteceu em Praia Grande, no Sul do estado, na manhã deste sábado (21). Um balão com 21 pessoas a bordo pegou fogo e caiu. Até o momento, foram confirmadas a morte de oito pessoas e 13 sobreviventes.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

