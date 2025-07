Construção civil no Sul de SC tem queda e região registra 1º saldo negativo de empregos do ano No mês de maio, demissões superaram admissões em 505 vagas, após alta de 1.471 empregos em abril ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 04h55 (Atualizado em 03/07/2025 - 04h55 ) twitter

Após registrar mais contratações do que demissões no primeiro quadrimestre, o Sul de Santa Catarina teve, em maio, o primeiro saldo negativo em 2025 referente à geração de empregos formais. Durante o mês, houve 505 desligamentos a mais do que admissões na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre a queda de empregos na construção civil.

