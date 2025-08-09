Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Construção de mais de 10 moradias irregulares é investigada pela prefeitura em Florianópolis

Prefeitura retomou, na terça-feira (5), a investigação de mais 61 autos de infração dados pela construção de moradias irregulares,...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma construção multifamiliar de mais de 10 moradias irregulares no Campeche, no Sul da Ilha, é investigada pela Prefeitura de Florianópolis e pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). Denunciado em 2020, quando ainda estava em obras, o loteamento clandestino será julgado pela prefeitura até o final deste ano.

Saiba mais sobre essa investigação e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.