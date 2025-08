Construindo um legado: a história por trás do Grupo Maranello de Comunicação Empresa reúne três rádios Jovem Pan News, dois portais de notícias, uma revista, uma empresa de eventos e uma de marketing digital... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 05/08/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com mais de 25 anos de dedicação ao universo do rádio, a jornada de Daniel Xavier é um testemunho inspirador de crescimento e sucesso. Começando como office boy, Daniel trilhou um caminho notável, passando por todos os setores de uma emissora, adquirindo um conhecimento profundo e multifacetado sobre a operação e gestão de rádio.

Para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Daniel e o impacto do Grupo Maranello de Comunicação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cem casais dizem ‘sim’ durante cerimônia do Casamento Centenário em Criciúma

SC torna obrigatório exame em recém-nascidos para detectar fissura palatina

Identificada mulher morta por ex-marido em SC; homem fugiu para mata