Conta de luz fica mais cara em SC a partir de sexta-feira; confira qual o reajuste

Reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica nesta terça-feira (19); segundo a Celesc, valor está abaixo da média...

ND Mais|Do R7

ND Mais

A conta de luz em Santa Catarina ficará mais cara ainda em agosto. O reajuste foi autorizado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) nesta terça-feira (19). O aumento médio para os consumidores será de 13,53%. Sem os encargos setoriais, que não ficam com a companhia, a atualização no valor da tarifa de energia seria de 5,67%.

