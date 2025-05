Conta de luz ficará mais cara a partir de junho; entenda motivo Retorno da bandeira vermelha foi anunciado nesta sexta-feira (30) pela Agência Nacional de Energia Elétrica ND Mais|Do R7 31/05/2025 - 09h57 (Atualizado em 31/05/2025 - 09h57 ) twitter

A conta de energia ficará mais cara em junho. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) acionou, nesta sexta-feira (30), a bandeira vermelha patamar 1, elevando a cobrança adicional para R$ 4,46 por 100 quilowatts-hora. Em maio, o valor extra era de R$ 1,885 com a aplicação da bandeira amarela. A alta representa um acréscimo de 136% em relação ao mês anterior.

Saiba mais sobre essa mudança e suas implicações no fornecimento de energia elétrica consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

