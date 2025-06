Conta de luz gratuita: 477 mil catarinenses têm direito a novo benefício, veja requisitos Mudanças nas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica permitem que famílias tenham acesso à conta de luz gratuita em todo o Brasil... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 18/06/2025 - 08h56 ) twitter

As novas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica começam a valer a partir de 5 de julho, dando o benefício da conta de luz gratuita a 477 mil catarinenses, o equivalente a 5,91% da população do estado. A Medida Provisória nº 1.300/2025 foi assinado em 20 de maio, concedendo a gratuidade da tarifa as famílias que consumirem até 80 kWh (quilowatts-hora), caso ultrapasse o consumo mínimo o cidadão terá que pagar apenas a diferença.

Saiba mais sobre como garantir esse benefício acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

