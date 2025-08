‘Continua pulsando’: família doa coração de jovem em SC e salva vida de criança de 7 anos Elian Roberto Santiago, de 22 anos, sofreu um grave acidente em São Bento do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 05h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 05h57 ) twitter

O coração de Elian Roberto Santiago, de 22 anos, foi doado para uma criança de 7 anos em São Paulo. O transporte do órgão ocorreu neste sábado (2), um dia após a confirmação da morte do jovem, que sofreu um grave acidente na SC-418, em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina no dia 21 de julho. Elian foi descrito como um jovem incrível, inteligente e sempre alegre. A dor da despedida mobilizou familiares, amigos e colegas, que também se uniram em apoio ao irmão gêmeo, Elias.

Para saber mais sobre essa emocionante história de doação e solidariedade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

