Contra o Cruzeiro, JEC Futsal vence com a maior goleada da Liga Nacional Na segunda rodada da Liga Nacional, JEC Futsal atropelou o time mineiro na noite deste sábado (26), no Centreventos Cau Hansen ND Mais|Do R7 27/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 12h00 )

Segundo jogo diante da torcida e segunda vitória do JEC Futsal na Liga Nacional. E que vitória. O Tricolor venceu o Cruzeiro por 10 a 1 na noite deste sábado (26) e aplicou a maior goleada da competição. Os gols joinvilenses foram marcados por Neto (2), Pedro Rei (2), Roni (2), Ernani, Alex, Ryan e Kevin. O time mineiro descontou com Pixote, que fez valer a lei do ex.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa partida histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

