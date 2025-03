Controle de pragas: cientistas desenvolvem técnicas para tornar sexo mortal para insetos Técnicas de engenharia genética são desenvolvidas para controlar pragas como os mosquitos, que causam milhares de mortes por ano ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alguns insetos são considerados verdadeiras pragas, causando estragos na agricultura e até espalhando doenças que afetam milhares de pessoas anualmente. Com objetivo de controlar esses danos, cientistas estão desenvolvendo machos que tornam o sexo um evento mortal.

Para saber mais sobre essa inovadora abordagem no controle de pragas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Colisão entre dois veículos deixa três feridos na SC-480, em Chapecó

Motorista sofre amputação parcial da perna após colisão entre caminhões na BR-282

Carlos Chiodini e Emerson Stein assumem nesta quarta-feira como novos secretários de SC