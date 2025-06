Cooperativa de SC atingida por vendaval estima prejuízo de R$ 30 milhões Cerca de 4,3 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo vendaval que atingiu Abelardo Luz na segunda-feira (23); município confirmou... ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h36 ) twitter

Os estragos provocados por um forte vendaval que atingiu Abelardo Luz na segunda-feira (23) ainda estão sendo contabilizados, mas uma das maiores perdas já foi confirmada: uma cooperativa local estima prejuízos de aproximadamente R$ 30 milhões. Além do impacto no setor privado, a tempestade severa causou danos significativos em espaços públicos e comércios, destruindo, inclusive, o telhado do fórum do município. Segundo levantamento da Defesa Civil e da prefeitura, cerca de 4,3 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo fenômeno.

Para mais detalhes sobre os danos e as medidas de emergência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

