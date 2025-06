Copa do Mundo de 2026 começa em 1 ano; veja as seleções já classificadas Copa do Mundo começará no dia 11 de junho de 2026 e será disputada em três países: Estados Unidos, México e Canadá ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 00h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 00h15 ) twitter

Começou a contagem regressiva para o início da Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira, dia 11 de junho, falta exatamente um ano para a bola começar a rola nos Estados Unidos, México e Canadá. O Mundial do ano que vem começa no dia 11 de junho e, até aqui, já tem 13 das 48 seleções confirmadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as seleções classificadas!

