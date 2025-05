Copa Interligas 2025 tem finalistas definidos Atlético After e Bela Vista farão a grande decisão da Copa Interligas 2025; partidas que definiram os finalistas tiveram emoção até... ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 06h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 06h36 ) twitter

Atlético After e Bela Vista irão decidir o título da Copa Interligas 2025 de futebol amador. As equipes conquistaram as vagas na decisão no último final de semana, quando o Atlético After eliminou o Avante e o Bela Vista superou a equipe do Paissandu. A primeira partida da decisão será realizada no Campo da Gruta, com mando do Atlético After e o segundo jogo, com mando do Bela Vista será em São José.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

