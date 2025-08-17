Copão de bebidas, DJ e rua: bares ‘pega e sai’ movimentam a noite no Centro de Florianópolis Estabelecimentos voltados para rua reúnem público diverso com venda de bebidas e música para atrair consumidores ND Mais|Do R7 17/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Música, drinks e o famoso “copão” atraem cada vez mais frequentadores aos bares do Centro Leste de Florianópolis. Entre eles, surgiram bares cada vez menores, com balcão voltado para a rua, que se consolidaram como pontos de encontro ao ar livre e mudaram o ritmo da noite na capital.

Para saber mais sobre como esses bares estão transformando a vida noturna de Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis recebe exposição sobre corpo e gênero de artista alagoana

Assassinato em Lages: homem é baleado na cabeça e polícia busca por autores na Serra

Jorginho Mello se aproxima do governo Milei e quer ampliar turismo: ‘SC vira extensão do país’