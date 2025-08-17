Copão de bebidas, DJ e rua: bares ‘pega e sai’ movimentam a noite no Centro de Florianópolis
Estabelecimentos voltados para rua reúnem público diverso com venda de bebidas e música para atrair consumidores
Música, drinks e o famoso “copão” atraem cada vez mais frequentadores aos bares do Centro Leste de Florianópolis. Entre eles, surgiram bares cada vez menores, com balcão voltado para a rua, que se consolidaram como pontos de encontro ao ar livre e mudaram o ritmo da noite na capital.
