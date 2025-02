“Copo meio cheio”: Kayke fala sobre sentimento de marcar primeiro gol pelo Figueirense Atacante concedeu entrevista coletiva na manhã de terça-feira e falou sobre o novo momento com a camisa do Figueirense ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 19/02/2025 - 18h47 ) twitter

Após nove jogos, 516 minutos em campo e uma espera sem precedentes, finalmente o primeiro gol de Kayke com a camisa do Figueirense aconteceu. Após ter marcado o último gol na goleada do Furacão sobre o Caravaggio no último domingo, o centroavante concedeu entrevista coletiva e ressaltou que o apoio da torcida foi fundamental para que ele balançasse as redes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante conquista!

