‘Coração bondoso’: identificado motociclista que morreu em grave acidente na SC-447

Vítima tinha 37 anos e morreu após colidir a moto contra uma caminhão na manhã dessa terça-feira em Meleiro

ND Mais|Do R7

Foi identificado o motociclista que morreu em um grave acidente na SC-447, no Extremo Sul de Santa Catarina. Trata-se de Luis Fernando Eugênio, de 37 anos, conhecido como Ferpa, morador do bairro Barra do Cedro, em Meleiro. O acidente ocorreu na manhã dessa terça-feira (12), na rodovia que liga Meleiro e Araranguá.

