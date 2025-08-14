‘Coração bondoso’: identificado motociclista que morreu em grave acidente na SC-447 Vítima tinha 37 anos e morreu após colidir a moto contra uma caminhão na manhã dessa terça-feira em Meleiro ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h37 ) twitter

Foi identificado o motociclista que morreu em um grave acidente na SC-447, no Extremo Sul de Santa Catarina. Trata-se de Luis Fernando Eugênio, de 37 anos, conhecido como Ferpa, morador do bairro Barra do Cedro, em Meleiro. O acidente ocorreu na manhã dessa terça-feira (12), na rodovia que liga Meleiro e Araranguá.

