‘Coração bondoso’: identificado motociclista que morreu em grave acidente na SC-447
Vítima tinha 37 anos e morreu após colidir a moto contra uma caminhão na manhã dessa terça-feira em Meleiro
Foi identificado o motociclista que morreu em um grave acidente na SC-447, no Extremo Sul de Santa Catarina. Trata-se de Luis Fernando Eugênio, de 37 anos, conhecido como Ferpa, morador do bairro Barra do Cedro, em Meleiro. O acidente ocorreu na manhã dessa terça-feira (12), na rodovia que liga Meleiro e Araranguá.
Foi identificado o motociclista que morreu em um grave acidente na SC-447, no Extremo Sul de Santa Catarina. Trata-se de Luis Fernando Eugênio, de 37 anos, conhecido como Ferpa, morador do bairro Barra do Cedro, em Meleiro. O acidente ocorreu na manhã dessa terça-feira (12), na rodovia que liga Meleiro e Araranguá.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: