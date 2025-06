‘Coração partido’: jovem morre em acidente contra caminhão na BR-280 em SC Mateus Ferreira Schulte foi encaminhado em estado clínico instável a hospital de São Francisco do Sul, mas não resistiu aos ferimentos... ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h57 ) twitter

Mateus Ferreira Schulte, de apenas 20 anos, morreu em um acidente grave entre um carro e caminhão em São Francisco do Sul, no Litoral Norte catarinense. A colisão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4) no km 01 da BR-280.

