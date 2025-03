‘Coragem inabalável’: Bombeira que morreu seria a 1ª mergulhadora mulher do batalhão de Chapecó A bombeira militar Tainá Pauli morreu após se afogar durante um curso de mergulho em Itajaí; o velório está previsto para o domingo... ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma jovem de alma guerreira e coração compassivo, que sempre dedicou sua vida a ajudar o próximo. Essa foi apenas uma das inúmeras homenagens prestadas a Tainá Pauli, de 28 anos. A bombeira militar, lotada no 6º BBM (Batalhão de Bombeiros Militar) de Chapecó, no Oeste catarinense, morreu na sexta-feira (28), vítima de um afogamento durante um curso de mergulho em Itajaí, no Litoral Norte.

Saiba mais sobre a história inspiradora de Tainá e suas contribuições no Corpo de Bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Governo quer propor penas maiores para quem comprar e vender celulares roubados

VÍDEO: Carnes estragadas eram ‘maquiadas’ com corante em SC

Veja qual cidade de SC com mais de 200 mil habitantes não tem casos de dengue autóctone