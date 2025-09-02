Logo R7.com
Corinthians x JEC Futsal pela Liga Nacional: onde assistir e horário

Dia de clássico para o JEC Futsal na Liga Nacional. Após a goleada sobre o Vélez Camaquã no […]

Dia de clássico para o JEC Futsal na Liga Nacional. Após a goleada sobre o Vélez Camaquã no Centreventos Cau Hansen, o Tricolor enfrenta o Corinthians, em São Paulo. O jogo, que começa às 20h30, marca também o aniversário do time paulista, que completa 115 anos nesta segunda-feira (1º).

