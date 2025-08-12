Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Corpo carbonizado e cápsulas de munição são encontrados em carro incendiado em Lages

Vítima carbonizada foi encontrada rodeada de munições de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (11) na Serra de Santa Catarina

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um corpo carbonizado foi encontrado ao lado de um carro em chamas em Lages, na BR-116, na Serra de Santa Catarina. O incidente foi registrado por volta das 5h20 desta segunda-feira (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, foram localizadas diversas cápsulas de munição de arma de fogo ao redor do corpo. A vítima ainda não foi identificada.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.