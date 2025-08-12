Corpo carbonizado e cápsulas de munição são encontrados em carro incendiado em Lages
Vítima carbonizada foi encontrada rodeada de munições de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (11) na Serra de Santa Catarina
Um corpo carbonizado foi encontrado ao lado de um carro em chamas em Lages, na BR-116, na Serra de Santa Catarina. O incidente foi registrado por volta das 5h20 desta segunda-feira (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, foram localizadas diversas cápsulas de munição de arma de fogo ao redor do corpo. A vítima ainda não foi identificada.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
