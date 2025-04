Corpo carbonizado é encontrado em casa destruída por incêndio em SC O Corpo de Bombeiros Militar localizou o corpo carbonizado dentro de uma casa na tarde de segunda-feira (14), em Fraiburgo, Meio-Oeste... ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 19h27 (Atualizado em 15/04/2025 - 19h27 ) twitter

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de uma casa de madeira consumida por um incêndio na tarde de segunda-feira (14), em Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o acionamento aconteceu por volta das 17h30 no bairro São Sebastião I. Na chegada do socorro, a casa estava totalmente tomada pelas chamas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

