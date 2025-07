Corpo carbonizado é encontrado em casa que pegou fogo no Oeste de SC Vítima, que teve o corpo carbonizado, foi localizada após incêndio destruir completamente uma residência na comunidade de Pratas, em... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 22h37 ) twitter

Um corpo carbonizado foi encontrado em uma residência que pegou fogo na noite de quarta-feira (10), no interior de São Carlos, no Oeste de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 22h para combater o incêndio em uma casa na localidade de Pratas. No entanto, ao chegarem ao local, a estrutura já estava completamente tomada pelas chamas e foi totalmente destruída.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

