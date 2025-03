Corpo com ferimentos por arma de fogo é encontrado no Sul de Santa Catarina Ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (14), em Araranguá; corpo passará por exames para confirmar a causa da morte ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 14/03/2025 - 21h45 ) twitter

Um corpo com ferimentos por arma de fogo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (14), por volta das 11h. A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender a ocorrência no bairro Campo Verde, em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este caso e as investigações em andamento.

