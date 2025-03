Corpo de adolescente desaparecido após cair de colchão inflável em rio em SC é encontrado O corpo do adolescente foi localizado pelos bombeiros no fim da tarde da segunda-feira (17) em um rio da comunidade linha Pinheiro,... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h47 ) twitter

O corpo do adolescente de 15 anos, que desapareceu após cair de um colchão inflável em um rio e submergir, foi encontrado no fim da tarde da segunda-feira (17). O afogamento ocorreu na comunidade de Linha Pinheiro, em Ipira, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

