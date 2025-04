Corpo de homem que tentou resgatar amigo em rio de SC é localizado Amigos se afogaram no rio Negro, em Mafra, na tarde de domingo (30); buscas se estenderam por quase dois dias ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h26 ) twitter

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (1º) o corpo do segundo homem que desapareceu em um rio de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, na tarde de domingo (30). A vítima, identificada como Alfredo Augusto Chableski, de 43 anos, estava com um amigo, que também desapareceu no rio Negro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa.

