Corpo de idoso foi guardado em casa para filhos manterem pensão do INSS, aponta investigação Laudo do IML indica que corpo de Dário D'Ottavio foi mantido pelos filhos por até dois anos na residência da família para manter benefícios... ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h56 )

Um novo capítulo do crime macabro que repercutiu nacionalmente, onde casal de filhos mantiveram corpo de pai em casa por cerca de 2 anos na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, ganhou destaque. O laudo emitido pelo IML (Instituto Médico Legal) concluiu que Dário Antônio Raffaele D’Ottavio, de 88 anos, pode ter morrido entre seis meses e dois anos antes de ser encontrado em avançado estado de decomposição, dentro do quarto da própria residência.

Para saber mais sobre esse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

