Corpo de jovem desaparecido é encontrado em córrego de SC com sinais de violência O corpo do jovem desaparecido era de Bruno Varela da Rosa, de 22 anos; cadáver foi localizado na manhã do domingo (13) no Distrito... ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 15/04/2025 - 01h25 )

O corpo do jovem desaparecido foi encontrado em um córrego no Distrito de Ibicuí, em Campos Novos. – Foto: Montagem/Corpo de Bombeiros/Arquivo Pessoal/ND Após seis dias, o corpo do jovem desaparecido, Bruno Varela da Rosa, de 22 anos, foi encontrado em um córrego no distrito de Ibicuí, em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O cadáver foi localizado no fim da manhã do domingo (13).

