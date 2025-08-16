Logo R7.com
‘Corpo destruído’: bebê morre dentro da mãe e hospital é acusado de negligência em Itajaí

Bebê morreu com quase 41 semanas de gestação após hospital mandar família de volta para casa

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma família moradora de Navegantes que estava à espera do primeiro filho está acusando o Hospital Marieta, em Itajaí, de possível negligência médica após o bebê morrer prestes a completar 41 semanas de gestação.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

